أبرز أعماله وهذا سبب وفاته.. معلومات عن المخرج الراحل أحمد فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا اليوم الخميس، المخرج أحمد فوزي، ودفن بمقابر الأسرة بالجبل الأصفر.
الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن المخرج الراحل:
_ يبلغ من العمر 51 عاما، إذ أنه من مواليد 1970.
_ عمل في بداية مشواره في التليفزيون المصري.
_ قام بإخراج عدد من البرامج منها "أماني وأغاني"، "فكر ثواني واكسب دقايق"، وفقرات من برنامج "صباح الخير يا مصر".
_ عمل مخرج منفذ ومخرج مساعد بعدد من المسلسلات هي "أحلام في البوابة"، "الدالي 2"، "دنيا".
_ يعتبر مسلسل "مش ألف ليلة وليلة" من أبرز أعماله التليفزيونية، وهو من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، والفنانة ريهام عبدالغفور.
_ ومن أبرز أعماله فيلم "ناشط في حركة عيال"، "المول"، "أحلام هنداوي"، "الصفقة"، "مشروع ميت".
_ قال صديقه السيناريست محمد سلامة في تصريح لمصراوي، إن المخرج الراحل كان يستعد لمجموعة من الأعمال الفنية للعرض على المنصات الإلكترونية.
_ أصيب منذ عدة أشهر بفيروس كورونا المستجد، وبعدها تعافى وأصبح بصحة جيدة.
_ رحل عن عالمنا اليوم، بعد شعوره ببعض الآلام في القلب عقب عودته من عمله، وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد ليرحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية.
_ شيع جثمانه من الجبل الأصفر اليوم.