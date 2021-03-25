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أبرز أعماله وهذا سبب وفاته.. معلومات عن المخرج الراحل أحمد فوزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، المخرج أحمد فوزي، ودفن بمقابر الأسرة بالجبل الأصفر.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن المخرج الراحل:

_ يبلغ من العمر 51 عاما، إذ أنه من مواليد 1970.

_ عمل في بداية مشواره في التليفزيون المصري.

_ قام بإخراج عدد من البرامج منها "أماني وأغاني"، "فكر ثواني واكسب دقايق"، وفقرات من برنامج "صباح الخير يا مصر".

_ عمل مخرج منفذ ومخرج مساعد بعدد من المسلسلات هي "أحلام في البوابة"، "الدالي 2"، "دنيا".

_ يعتبر مسلسل "مش ألف ليلة وليلة" من أبرز أعماله التليفزيونية، وهو من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، والفنانة ريهام عبدالغفور.

_ ومن أبرز أعماله فيلم "ناشط في حركة عيال"، "المول"، "أحلام هنداوي"، "الصفقة"، "مشروع ميت".

_ قال صديقه السيناريست محمد سلامة في تصريح لمصراوي، إن المخرج الراحل كان يستعد لمجموعة من الأعمال الفنية للعرض على المنصات الإلكترونية.

_ أصيب منذ عدة أشهر بفيروس المستجد، وبعدها تعافى وأصبح بصحة جيدة.

_ رحل عن عالمنا اليوم، بعد شعوره ببعض الآلام في القلب عقب عودته من عمله، وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد ليرحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية.

_ شيع جثمانه من الجبل الأصفر اليوم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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