قبل طرحها.. تعرف على كواليس أغنية حكيم "الناس السهرانين”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى الفنان حكيم أول أمس الثلاثاء من تسجيل أحدث أغانيه "الناس السهرانين"، وذلك بعد 4 شهور من بداية العمل عليه مع فريق الأغنية، وهي من كلمات الشاعر شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا.

الشاعر شفيق كارم في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال:" العمل على الأغنية بدأ من 4 شهور، بعد سماع الفنان حكيم لها، وأعجب بالفكرة والكلمات واللحن، وقام الموزع ميدو مزيكا بتوزيعها موسيقيا، ودخلنا مرحلة تسجيل الصوت أول أمس الثلاثاء في استوديو الرسالة مع مهندس الصوت أحمد جودة".

وأضاف،:" الأغنية موضوعها إنساني، وهو الأشخاص الذين نحب التواجد والسهر معهم في كل المناسبات، سواء كانوا أهل أو أصدقاء وأحباب، وفي غيابهم تغيب السعادة".

حكيم يقدم غدا الجمعه أول حفل له في "نادي كايرو لموسيقى الجاز"، و يستعد لغناء أحدث أغانيه "أطلعلي بره"، و"أصحاب أونطه"، و"الراجل الصح"، و"ياجرسون"، وغيرها.