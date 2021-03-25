ظهور مؤثر لـ (يوسف شعبان) في دراما رمضان 2021

ياسر رشاد - القاهرة - تأثر محبي الراحل يوسف شعبان بظهوره في البرومو الدعائي للمسلسل الرمضاني "ملوك الجدعنة"، الذي تم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

سافر شعبان في أيامه الأخيرة إلى لبنان لتصوير مشاهده هناك، وقرر العودة إلى مصر ومن ثم يستأنف تصويره، لكن إصابته بكورونا حالت دون ذلك،فقرر فريق الانتاج المحافظه على مشاهده داخل المسلسل، مع وضع نهاية منطقية لدوره الذي لم يكتمل، نظراً لوفاته قبل الانتهاء من التصوير.

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وحرص منتج المسلسل صادق الصباح على ظهور جميع مشاهد يوسف شعبان في المسلسل، فأكد على سعادته بوجوده وسط زملائه وعودته إلى أجواء التمثيل والتصوير مرة أخرى، فكان بمثابة وداع رائع بحجم قيمة يوسف شعبان، وأنه لشرف كبير أن يختتم شعبان عماله بـ ملوك الجدعنة، وذلك طبقاً لتصريحات صحفية سابقة.

جاء ظهور يوسف شعبان في البرومو الذي تم طرحه مساء أمس، بسعادة غامرة من محبيه خاصة أنه كان آخر عمل له قبل رحيله بأسابيع قليل، فمنحهم فرصة لتوديعه

في آخر لحظاته الدرامية في أعينهم.

المسلسل من بطولة "عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، يوسف شعبان وصبري فواز، سانتي خليفة"، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

رحل الفنان الكبير يوسف شعبان في الـ 28 من فبراير الماضي، عن عمر يناهز الـ 90 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

حيث وتم نقله إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي بروتوكول العلاج المناسب، لكنه لم ستجب للعلاج وأدى إلى وضعه على الجهاز التنفس الصناعي.

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