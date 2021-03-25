(غدًا) علي الهلباوي يحيي حفل إنشاد ديني في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب والمبتهل علي الهلباوي، لإحياء حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدًا، الجمعة 26 من مارس.

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(تفاصيل) وموعد حفل علي الهلباوي في ساقية الصاوي

ومن المقرر أن يقدم "الهلباوي" خلال الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالات ومنها: قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع

الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر.

قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغاني والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الديني.

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الجمعة.. علي الهلباوي بُحيي حفل إنشاد ديني في ساقية الصاوي