موعد جديد لعرض فيلم Godzilla vs Kong| إعادة فتح السينمات بفيلم جودزيلا كونج بعد غلقها بسبب كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - اشعل فيلم " Godzilla vs. Kong"، فضول جماهير الوطن العربي خاصة ومختلف دول العالم أجمع بعد إعلان الشركة المنتجة للفيلم عن موعد عرضه الجديد بعد تأجيله لخمس أيام دون الكشف عن أسباب.

وينتظر عشاق أفلام المغامرة والخيال عرض فيلم جودزيلا ضد كينج كونج "Godzilla vs. Kong "، بصالات دور العرض السينمائي حول العالم يوم 31 مارس الجاري، وجاء ذلك بعد تأجيل طرحه في يوم 26 من نفس الشهر، دون الكشف عن أسباب.

بوسترات فيلم Godzilla vs. Kong

وكانت الشركة المنتجة لفيلم طرحت مؤخرًا، بوسترين جديدين لفيلم " Godzilla vs. Kong"، واللذان ظهروا عليهما جملة "One Will Fall"، والتى تكشف على انتصار شخصية واحدة فقط من الشخصيات الأساسية المشاركة في الفيلم.

إعادة فتح دور العرض السيينمائي ببريطانيا وأمريكيا

وفي نفس السياق قامت مجموعة " ساين ورلد جروب " Cineworld Group" باختيار فيلم " Godzilla vs. Kong"، لتفتتح به قاعات دور السينما الأمريكية " Regal "، بعد غلق استمر لقرابة عام بسبب جائحة كورونا، ليكون يوم 4 أبريل المقبل، أول يوم عمل ولكن في قاعات محدودة، بينما ستعود بفتح قاعات أكبر وعلى نطاق واسع يوم 16 أبريل المقبل، لعرض فيلم "Mortal Kombat" المستوحى من اللعبة الشهيرة والتي تحمل نفس الأسم.

كما يتم إعادة فتح دور العرض ببريطانيا، والتي تعتبر ثاني أكبر سوق لمجموعة Cineworld Group ، في شهر مايو المقبل 2021، وفقًا لتوجيهات الحكومة البريطانية، ومن المفترض أن يتم إعادة فتح دور السينما الداخلية في المملكة المتحدة في 17 مايو .

قصة وأحداث فيلم Godzilla vs. Kong

وفيلم Godzilla vs. Kong ، يعتبر إعادة إنتاج لقصة الصراع بين الوحشين الأسطوريين بالسينما الأمريكية "كينج كونج" و"جودزيلا"، وكما ظهر في الإعلان الدعائي للفيلم،

فيتوقع الكثيرون أن يكون هناك تحالف بينوالبشر ضد الوحش الضخم جودزيلا الذي يريد تدمير العالم.

كما يظهر وجود علاقة إنسانية بين الوحش كينج كونج وطفلة يتيمة، ويتحدوا سويًا للرجوع إلى الوطن ومحاربة الوحش جودزيلا الذي يحارب البشرية.

وينتظر الجمهور معرفة ما سيحدث بالفيلم ومن سيفوز بالنهاية ويتمكن من التخلص من أحد الوحوش الأسطورية الخيالية الموثقة بالسينما العالمية ولها عشاق من مختلف أنحاء العالم.

صناع فيلم Godzilla vs. Kong

والفيلم من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج، ومن تأليف إريك بيرسون وشخصيات ماكس بورينستيان وإخراج آدم وينجارد.

Godzilla vs. kong – official trailer

