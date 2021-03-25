(تفاصيل) حفل "فرقة رضا" قبل انطلاقها بقبة الغوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم، الخميس، حفل جديد لفرقة "رضا للفنون الشعبية"، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

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الحفل يقام مع تطبيق الإجراءات الوقائية، تقدم الفرقة مجموعة من أشهر استعراضاتها: العصايا، الأقصر بلدنا، التواشيح، التنورة، الحصان، الحجالة.. وغيرها.

تعرف على نشأة فرقة رضا

تأسست الفرقة عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، بلغ عدد أعضائها

عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقص، و 13 عازفًا حتى وصل العدد حالياً إلى 180 فناناً، أغلبهم من خريجي الجامعات، صمم رقصاتها الفنان الكبير محمود رضا، والتي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى فريدة فهمي.

ضم فرقة رضا لوزارة الثقافة

وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بضم الفرقة إلى وزارة الثقافة، وأصبحت تابعة للدولة وتولى ادارتها الشقيقان محمود وعلى رضا ،

كما كون الموسيقار على اسماعيل اوركسترا خاصة بالفنون الشعبية لمصاحبة الفرقة وقام بتلحين عدد كبير من اشهر استعراضاتها، قامت الفرقة ببطولة ثلاثة أفلام سينيمائية لاقت نجاحا جماهيريا :"إجازة نصف السنة"، "غرام فى الكرنك"، "حرامى الورقة".

كما قدمت عروضها فى مختلف دول العالم ونجحت فى تحقيق المراكز الأولى بمعظم المحافل والمهرجانات الدولية التى مثلت مصر خلالها.

جدير بالذكر أن الفرقة الآن تحت إشراف الفنان د. محمود صلاح، وقيادة الأوركسترا المايسترو هشام نبوي.

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