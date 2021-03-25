(الليلة) حفل عيد الأم في قصر الأمير طاز

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم، الخميس، حفل غنائي لفريق الكورال التابع للمركز بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

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يذكر أن فريق كورال قصر الأمير

طاز يتكون من مجموعة متميزة من الأطفال والشباب الموهوبين، ويُشرف على تدريبهم الأستاذة هبة رمضان، ويُقدم الفريق مجموعة من الأغاني التراثية الخاصة بالأم، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية.

يذكر أن استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين

عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

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