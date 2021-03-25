أحمد فهمي يكشف دوره في "الاختيار2" (صورة)

ياسر رشاد - القاهرة - فاجىء الفنان أحمد فهمي، متابعيه، بالإعلان عن مشاركته في مسلسل "الاختيار2"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر فهمي صورة من كواليس مشهده في المسلسل، وعلق عليها قائلاً:"كان ليا الشرف اكون جزء من مسلسل الاختيار2 شكراً لكل القائمين علي العمل ".

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والمسلسل يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" ناقش في الجزء الأول قصة الوفاء والخيانة ما بين تقديم قصتي الشهيد

أحمد صابر منسي وقدمه أمير كرارة، وقصة هشام العشماوي وقدمه أحمد العوضي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، أما الجزء الثاني والذي سيقدم قصص استشهاد ووفاء ضباط الجيش والشرطة ويقدمه كريم عبدالعزيز وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي "المتحدة للإعلام" للمنتج تامر مرسي.

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