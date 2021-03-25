نسرين طافش من كواليس مسلسل "المداح" | صورة مع الفنان أحمد بدير

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها، بصورة جديدة برفقة الفنان أحمد بدير، من كواليس مسلسل "المداح"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علقت نسرين على الصورة، قائلة:"القامة الفنية الكبيرة الأستاذ أحمد بدير خفة الظل و اللطف و الاحترافية العالية الله يعطيه الصحة".

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المداح من بطولة" حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر"، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر ان آخر مشاركات نسرين في الدراما المصرية،

كانت من خلال مسلسل "الوجه الآخر"، والذي عرض خلال العام الماضي، وحقق نجاح جماهيري كبير، وشاركها البطولة"ندى موسى، وهبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمد على رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش".

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