بعد نجاح قصتها في مسلسل "زي القمر"| إلهام شاهين توجه رسالة لفريق العمل

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بنجاح أحدث مشاركاتها الدرامية في مسلسل"زي القمر" بقصة حتة مني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت إلهام مجموعة من الصور من احتفالها مع فريق عمل المسلسل، وعلقت عليها قائلة:"حبيبتى يا مها .. انا كمان كسبت صديقه جميله و منتجه هايله بشكرك على هذا المسلسل الجميل الراقى المؤثر المحترم".

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية، قائلة"سعدت جدا جدا جدا جدا برد فعل الناس كلها إللى شافوه الحمد لله المجهود و الصدق بيوصل للناس ".

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وعن فريق العمل" عايزه أشكر المخرج الرائع حسام على، و الكاتبه الرقيقه الحساسه شهيرة سلام و مدير التصوير كريم أشرف، و الستايليست إيناس شاهين، الحقيقه عايزة أشكر كل فريق العمل وراء الكاميرا و أمامها"كل

الفنانين الرائعين المشاركين فى العمل ،أحمد وفيق هايل، و نهال عنبر الصديقه الجميله و بنتى القمرايه سارة الشامى و جوزها خفيف الظل مؤمن نور، و حنان سليمان و إيناس كامل و لبنى ونس و ضيف الشرف مراد مكرم"

وتابعتـ قائلة:"أشكركم جميعا و بحبكم من كل قلبى كل الناس إشتغلت بحب و إجتهاد فخورة بكم جميعا و فخورة برد فعل الجمهور و الزملاء و الأصدقاء و طبعا لازم أشكر شركة سينرجى الشريكه فى الإنتاج كل حبى و إحترامى لكل من تعب و إجتهد لتقديم عمل نفتخر به جميعا و نسعد به الجمهور عمل مؤثر يقدم رسائل هامه و قويه للمجتمع".

وختمت رسالتها، قائلة:"مبروك عليكم و

عليا، و ننتظر الحواديت القادمه فى مسلسل زى القمر و أتمنى لجميع الزميلات النجاح فى مسلسلاتهم ،النجمه الجميله و الصديقه الغاليه ليلى علوى مبروك مقدما حدوتة ست الهوانم .. يارب بالنجاح .. و الفنانه السوريه الحلوة جومانا مراد مبروك مقدما حدوتة هنفرح بيكى إمتى، إن شاء الله النجاح الكبير لكل النجمات فى الحواديت القادمه قبل و بعد رمضان".

قصة "حتة مني" من بطولة"إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل ومؤمن نور، وسارة الشامي ونهال عنبر، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف شهيرة سلام وإخراج حسام علي".

وتدور الحكاية حول "حياة" التي تقوم بدورها إلهام، هي الزوجة المخلصة التي تكتشف خيانة زوجها لها، بعد عقود الحب التي جمعت بينهم طوال سنوات زواجهما، لتطلب منه الطلاق، وأثناء اتمام الإجراءات تنصدم بإصابتها بمرض السرطان، ليترك زوجها كل ماحدث ليقف بجانبها حتى تماثلها للشفاء.

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