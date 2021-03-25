” أسامه عباس” بين البيانو والتمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: الفنان اسامه عباس فنان سعودي من مواليد ١٩٧٦، كانت بدايته قبل ظهور الأنترنت اكتشف انذاك موهبة العزف على البيانو وهو في السادسة من عمره وتعرف على مفاتيح آلة البيانو في فترة قصيرة جدا لا تتجاوز عشرة أيام وبعدها انقطع عن العزف لسنوات..

ولكن شغفه وحبه الشديدين لآلة البيانو جعلته يسترجع ذاكرته للوراء فبدأ مرحلة جديده واخذ يستمع الى مقطوعات مشهوره وبشكل سماعي.

وكانت بداية الفنان اسامه عباس بمثابة انطلاقة منه لتجربة مقطوعات عالمية منها حيث تأثر كثيرا بالموسيقار والملحن العملاق عمر خيرت.

ولم يشبع رغبته عند العزف على آلة البيانو فقد أتقن العزف على عدة الان منها العود والكلارنيت والناي والقيتار وأيضا اتجه للتلحين للتمثيل.