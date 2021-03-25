خبيرة التجميل زينب المعبر صاحبة لمسة فنية ساحرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: إذا كنت تبحث عن الرقي واللمسة الفنية الساحرة في الحصول على خدمات كاملة ليوم زفافك من مكياج وتصفيف الشعر وعناية كاملة في البشرة والأظافر، فإن خبيرة التجميل زينب المعبر صاحبة الخبرة الواسعة في مجال التجميل والعناية بالبشرة ومالكة مركز الاسطورة للتدريب بشهادة معتمدة، على استعداد أن تقدم لك كافة الخدمات المتعلقة بتجهيزات العروس، نقدم أعمالنا في المنطقة الشرقية في مدينة الدمام.

في مجال العناية بالشعر وتقديم اجمل التسريحات الخاصة بالعروس، فإن فريق عملنا على استعداد أن يقدم لك سيدتي الخيارات الافضل والانسب بحسب طبيعة شعرك ولونه وطوله، نستخدم احدث الادوات والمستحضرات الخاصة، باشراف خبيرة التجميل زينب المعبر، نقدم لك سيدتي اجمل القصات والتسريحات الرائعة والعصرية في رفع الشعر واستخدام أحدث الطرق العالمية في تقديم اجمل تسريحة، كما نقدم افضل انواع المواد الطبيعية للعناية في الشعر و تغذية بصيلة الشعر، كما نستخدم أنواع خاصة من الصبغات والبلياج اظهار الوان مميزة لشعرك.

في المكياج الخاصة بالعروس، فإن متخصصي المركز على استعداد أن يشرحوا لك كيفية وضع المكياج بحسب طبيعة البشرة الخاصة بك وبشكل يتناسب مع تسريحة الشعر وشكل الوجه وطريقة استخدام المواد الطبيعية العالمية، كون المكياج يعتبر من اهم تحضيرات العروس في يوم زفافها، لذلك نقدم لك اروع واجمل مكياج يساعدك على اظهار جمالك الطبيعي وباشراف خبراء تجميل ومكياج متخصصين وعلى مستوى عالي من الخبرة والذوق الرفيع.

لدينا ايضا متخصصين في العناية بالاظافر والرموش، يقدمون لك سيدتي أفضل الخدمات في تركيب الاظافر والمانيكور والبيديكور بأحدث الطرق العالمية الرائعة و باستخدام الوان مناسبة تلبي ذوقك وتظهر لمسة فنية خاصة بك.

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