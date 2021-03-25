بالفيديو – أبو يُهدي جمهوره 1000 احتمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أصدر الفنان المصري أبو أغنيته الجديدة “1000 احتمال” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وأغنية “1000 احتمال” من ألحان الفنان أبو، وكلمات منة القيعي، وتوزيع بيشوي جورج.

وصدرت أغنية “1000 احتمال” على طريقة الفيديو كليب بفكرة حملت توقيع Random، وحقق العمل أكثر من 200 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إصداره.

يذكر أن أبو نال شهرت بعد غنائه في مهرجان الجونة السينمائي منذ ثلاث سنوات مع النجمة يسرا وعدد من النجوم أغنية المهرجان الرئيسية “3 دقات” وحقق بها نجاحاً مبهراً ونسبة مشاهدات عالية.