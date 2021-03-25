أنابيلا هلال تلتقي محمد عساف.. والصراحة تجمعهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بين الحب والارتباط السريع من شريك الحياة، تنطلق رحلة الدردشة بين أنابيلا هلال ومحمّد عسّاف في برنامج “بصراحة مع أنابيلا هلال ومحمّد عسّاف” على MBC1. تسأل أنابيلا عن تجربة عسّاف مع الزواج، فيعترف بخوفه من هذه الخطوة وتردّده، ويكشف كيف تعرّف على زوجته وأكثر ما لفته فيها، لكن لماذا كانت هذه الخطوة سريعة وسرية؟ وتتحدث هلال عن أسباب زواجها السريع من الطبيب نادر صعب.

ومن الزواج إلى الطفولة، تستعيد أنابيلا أيام زمان بحلوها ومرها، فتشير إلى تضحيات أهلها وصعوبة تلك الفترة، وتكشف عن سبب خوفها منذ الصغر من المستقبل. فما سبب هذا الخوف؟ ولن يكون كلام عسّاف عن هذه المرحلة خالياً من ذكر الخوف أيضاً وصعوبة العيش في المخيّمات، إضافة إلى ذكريات الدراسة وحلم السفر وأحلام الغد الوردية.

وفي الكلام عن الشهرة وطموحات المستقبل، تتوجّه أنابيلا إلى عسّاف بسؤال عما تغير في حياته قبل الشهرة وبعدها، فيُخبرها عن عمله كمغنّ في حفلات الأعراس قبل الشهرة، ثم يسألها عن مرحلة ما قبل الشهرة، وكيف تستخدم مجال الإعلام اليوم وعن مخططاتها في هذا المجال. وتجيب أنابيلا عن سؤال حول التحديات التي تواجهها وصعوبة التوفيق بين النجاح في عملها وبين دورها كأم، وعن هواجسها المتعلّقة بمستقبل أطفالها. وماذا تقول عن الغربة، هل تراودها هذه الفكرة؟

وعند التطرق إلى موضوع الفن وكيفية التميز فيه، يلفت محمد إلى أنه يرى بأن الفن هو إبداع بلا حدود، كما يكشف عن أسرار يتحدث عنها لأول مرة.

يُعرض برنامج “بصراحة مع أنابيلا هلال ومحمّد عسّاف” على MBC1، الأحد28 مارس 2021، الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.