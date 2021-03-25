“فيسبوك” تطوّر تطبيقاً لاندماج السجناء مع المجتمع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تقوم شركة “فيسبوك” باختبار تطبيق خاص يخدم السجناء العائدين إلى المجتمع، كجزء من جهد واضح داخل الشركة لإنشاء المزيد من المنتجات للمجتمعات المهمشة.

ووفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، روجت الشركة لبرنامج جديد يسمى “The Re-Entry App” في الجزء العلوي من خلاصات “إنستغرام” لبعض المستخدمين يوم الأربعاء. طلب الإشعار، الذي يقترح المساعدة في «الاستعداد للحياة بعد السجن بدعم المجتمع»، من المستخدمين النقر للوصول المبكر لتجربة التطبيق وتقديم التعليقات.

وقالت متحدثة باسم “فيسبوك” في بيان: “كنا نستكشف طرقًا مختلفة للمساعدة في سد الفجوات التي يواجهها أولئك الذين يعيشون في المجتمعات المهمشة عبر تطبيقاتنا”، مضيفة: “كان القصد من هذا أن يكون اختبارًا داخليًا فقط، وقمنا بحذف الإشعار بمجرد أن علمنا أنه تم تشغيله خارجيًا لفترة وجيزة”.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في يونيو الماضي: إن فيسبوك تريد أن تبدأ «في بناء منتجات لتعزيز العدالة العرقية»، وأن شركة “إنستغرام” لديها فريق يبني “ميزات جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحرومة”.