“جوبيتر وصلت إلى الأرض”.. أشلي تيسدايل تضع مولودتها الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: استقبلت الممثلة أشلي تيسدايل (35 عاماً) طفلتها الأولى مع زوجها كريستوفر فرينش. ونشرت نجمة فيلم High School Musical يوم الأربعاء الخبر السار بأن ابنتها وصلت إلى العالم في اليوم السابق.

وعلّقت النجمة على صورة بالأبيض والأسود كانت تمسك فيها يد طفلتها نشرتها عبر حسابها على إنستغرام: “جوبيتر أيريس فرينش وصلت إلى الأرض في 23/3/2021″، في إشارة إلى أنّ اسم الطفلة يعني كوكب المشتري.

وأعلنت تيسدايل عن حملها في أيلول (سبتمبر) 2020 وكشفت عن جنس الطفلة في الشهر التالي. تزوج فرينش وتيسدايل في أيلول (سبتمبر) 2014 بعد علاقة دامت أقل من عامين.

وقررت نجمة “ديزني” السابقة التحدث بصراحة عن تقلّبات حملها قبل أيام قليلة من وضع طفلتها.

وفصّلت النجمة حالة “الخروج من الجسد” خلال حملها الأول في مدونتها Frenshe، حيث كشفت أنها تجد جسدها “مخيفاً قليلاً”، قبل أيام فقط من موعد ولادتها.

وكتبت: “سأكون صريحةً، لم أختبر مشاعر دافئة ورقيقة تجاه جمال جسدي خلال الجمل. لا تسيئوا فهمي، أنا فخورة جداً بجسدي وأنا ممتنة جداً على قدرة أن أحمل وأنمي صغيرتي في احشائي. ومع ذلك، فإن رؤية جسدي المختلف جداً لا يزال أمراً مخيفاً بالنسبة إليّ”.

وتابعت: “أشعر وكأنني لا أتعرف إلى نفسي أبداً وأشبه بتجربة الخروج من الجسد تقريباً. أتساءل في بعض الأحيان هل هذه أنا فعلاً؟ أعتقد أن الأمر مرتبط بقبول الجسد مقابل حب الجسد. أظنّ أنه يمكنك أن تحب جسدك بغض النظر عن شكله، لكنني أواجه بعض المشاكل في قبوله”.

وكتبت أشلي ذلك لأنّ بطنها المنتفخة “كبرت في وقت مبكر جداً”، فبات الناس يوجهون لها ملاحظات جارحة بعض الشيء، مثل “أظن أنك أخطأتِ بعدّ الأشهر” أو “هل تنتظرين توأمين؟”.

وأضافت: “قد يكون التغيير صعباً، لكنني أواصل التعبير عن حبّي لجسدي في كلّ يوم لأنه ينجز الكثير، ويخلق معجزة جميلة”.

وختمت النجمة: “لا أعرف كيف سيبدو جسدي بعد الولادة، لكنني أعلم أنني سأمنحه الوقت، وسأدعه يشفى، وسأعتني به جيداً. أردت مشاركة ذلك لأنني شعرت بالخجل لعدم ارتياحي مع مظهري في أوائل الحمل، تماماً مثل العديد من النساء الأخريات. من المهم جداً احترام شعورك وفهم أن تجربة الحمل تختلف بين شخص وآخر”.

وتحدّثت تيسدايل سابقاً عن الآلالم التي تشعر بها عند المشي على قدميها بسبب التهاب اللفافة الأخمصية، وهي حالة شائعة يلتهب فيها النسيج الضام الداعم لقوس القدم، حيث يؤدي إلى ألمٍ في العَقِب وأسفل القدم، ويكون الألم شديداً عادةً خلال الخطوات الأولى في اليوم أو بعد الحصول على فترةٍ من الراحة، كما يحصل الألم أيضاً عند ثني القدم والأصابع.