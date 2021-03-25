بالفيديو – والدة خالد عبد الرحمن تخضع لعملية خطرة وهذه حالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان السعودي خالد عبد الرحمن خضوع والدته لعملية جراحية خطرة طالباً من متابعيه الدعاء لها. وجاء هذا من خلال مقطع مصور نشره على حسابه الخاص على “توتير”.

وأرفق المقطع بتعليق كتب فيه: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي دعواتكم للوالدة الآن بيعملون الأطباء عملية وصفوها بالخطيرة دعواتكم جزاكم الله خير”.

وتابع فيما بدت على وجهه علامات التأثر: “اللهم إني استودعتك والدتي فأحفظها كما تحفظ به عبادك الصالحين”.

وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين تمنوا لوالدته الشفاء العاجل. كذلك أعادت الفنانة الإماراتية أحلام نشر المقطع وغردت: “ربي يرفع عنها ويشفيها شفاءً لا يغادر سقماً. استودعها الله ويا رب إنها في حفظانه وأمانه ادعوا لها”.

وفي وقت لاحق نشر الفنان فيديو آخر طمأن فيه متابعيه إلى صحة الوالدة وقال إن العملية نجحت وإنها ما زالت في غرفة العناية المركزة. وعلق: “الحمدلله على نعمته وكرمه الحمد لله كثيراً نجحت العملية والآن الوالدة بالعناية والشكر لكم على مشاعركم ودعواتكم الله لا يوريكم مكروه في عزيز لديكم”.