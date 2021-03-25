شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يطرح "يارب يارحمن" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين هانى شاكر، دعاء ديني جديد تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك يحمل عنوان "يا رب يا رحمن" من كلمات الشاعر "محمد الجبالي" وألحان "حنين علي".

وقد أعرب الفنان "هاني شاكر" عن سعادته بالتعاون مع الملحنة "حنين علي" واصفا إياها بالاكتشاف الجميل، مشيرا إلى أن الدعاء قد يكون بداية تعاون مشترك بينهما في أعمال قادمة.



تسجيل هانى شاكر للدعاء الدينى

ومن جانبها قالت "حنين" أنها شعرت بأن صوت "هاني شاكر" هو الأنسب لأداء الدعاء منذ بدأت في تلحين الكلمات، وقد كانت سعادتها كبيرة بإعجابه باللحن، فهو امتداد لجيل العظماء، ومنذ بدايته الفنية يهتم بالعمل الفني ليعيش أطول فترة ممكنة، فلا ترتبط أعماله بعصر معين لذلك يعتبر جمهوره من جميع الأعمار، ولايقتصر على فئة عمرية معينة، فهو مطرب صاحب تاريخ طويل من الأعمال المتميزة المحفورة في وجدان أجيال عديدة،



هانى شاكر

يذكر أن الملحنة "حنين علي" تعاونت رمضان الماضي مع الفنان "علي الحجار" حيث لحنت له دعاء طرقت بابك الذى تم إذاعته في معظم القنوات، والإذاعات العربية والمصرية محققا نجاحا كبيرا، كما لحنت الأغنية الوطنية بكرة جاي ليا للفنانة "فاطمة عيد" بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو.