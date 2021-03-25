شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يظهر فى صورة جديدة من كواليس مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان أحمد فهمى عن فخره للمشاركة فى جزء من أحداث مسلسل الاختيار 2، ونشر أحمد فهمى صورة من كواليس مشاركته فى العمل على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وظهر وهو يرتدى زى ضابط شرطة ويقف أمام سيارة شرطة وعلق قائلا: "كان ليا الشرف أكون جزء من مسلسل الاختيار 2 .. شكراً لكل القائمين على العمل.. مصر أم الدنيا".



احمد فهمى على فيس بوك

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.



احمد فهمى فى الاختيار

وكان الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" قد حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه فى رمضان من العام الماضى 2020، حيث تصدر التريندات واستحوذ على اهتمام الجمهور ممن تعلقوا ببطولات الجيش المصرى وتحديداً الكتيبة 103، كما ساهم المسلسل فى تعرف الجمهور على أبطالها من الجنود والضباط.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو "الاختيار 2" للعرض حصرياً على قناة ON، والذى يعد أكثر الأعمال المرتقبة من قبل الجمهور، بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً على كافة المستويات في شهر رمضان الماضى، والجزء الثانى من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.