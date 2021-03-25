شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج التليفزيونى أحمد فوزى ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بالجبل الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس المخرج أحمد فوزى، ونعاه أصدقائه بكلمات حزينة و مؤثرة عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الحي الذي لا يموت البقاء لله انتقل إلى رحمه الله، اخويا وحبيبي المخرج أحمد فوزى نسألكم الدعاء لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

كما كتب أحمد حموده، قائلا:" المخرج أحمد فوزى بالقناة الاولى في ذمة الله المخرج الراحل توفاه الله بأزمة قلبية بعد انتهاء عمله أمس بدون أى أمراض بأزمة قلبية مفاجئة والدفنة اليوم في مقابر الاسرة بالجبل الأصفر" حيث دفن في التاسعة من صباح اليوم الخميس.



أحمد فوزي