شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يكشف عن شخصيته فى مسلسل "عمر الناجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عباس أبو الحسن عن شخصيته واللوك الذى يظهر به خلال أحداث مسلسل "عمر الناجي- حرب طروادة" الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجوم أمير كرارة، نور، كريم محمود عبدالعزيز، سامي مغاوري، دارين حداد، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر أن يعرض علي منصة watch it الرقمية.

ونشر عباس أبو الحسن صورة عبر حسابه بانستجرام أظهر من خلالها ملامح الشخصية والتغيير الجذري بشكل وجه أبوالحسن، وقام بتركيب "سنة" من المعدن، مطلقا الشارب.



عباس أبو الحسن

كما كشفت ملامح الصورة عن الزى الذى يرتدية عباس أبو الحسن حيث ارتدى جلباب وزي صعيدي، وعلق على الصورة وكتب :"عاشور الناجي"، وردت عليه إحدى متابعيه وكتبت "يانهار أبيض شكلك مختلف تمامًا معرفتكش"، وكتب آخر "وربنا ماعرفتك".

مسلسل "عمر الناجى - حرب طروادة"، للنجم أمير كرارة المقرر عرضه على منصة WATCH IT، من إخراج بيتر ميمى، وقررت الشركة المنتجة للعمل استكمال تصوير "عمر الناجى" عقب عيد الفطر المقبل، خاصة أن المسلسل يتضمن عدة مواقع تصوير في مصر، بالإضافة إلى تصوير عدة مشاهد في إحدى البلدان الأوربية، خاصة أن المسلسل يتضمن 3 أجزاء لكل جزء 8 حلقات.

يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

كما يقدم المخرج بيتر ميمى، مسلسل " الاختيار2"، مع النجم كريم عبد العزيز، ويكتب المسلسل هانى سرحان، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، إنتاج سينرجى.