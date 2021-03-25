شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يغنى "قارئة الفنجان" بحضور سيد مكاوى وعدوية في فيديو نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد فؤاد على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو نادر خلال بداياته الفنية وهو ويغنى قارئة الفنجان للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ ، أمام الفنان سيد مكاوى ، ومجموعة من الفنانين .

وظهر النجم محمد فؤاد، في الفيديو وهو يغني في حضور كوكبة من نجوم الفن والطرب فى مقدمتهم شيخ الملحنين سيد مكاوى ، والمطرب الشعبي أحمد عدوية، والفنان محمد ثروت، والفنان الراحل نجاح الموجي.



محمد فؤاد يغنى مع نجوم الفن



محمد فؤاد يغنى

وانتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ما تيجى نتكلم"، من ألحانه، وكلمات وائل توفيق، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب، ونشر ”الخليج 365” مطلع الأغنية: "ما تيجي نتكلم.. أنا وانتي نصارح.. بعضنا نصفي اللي ما بينا.. ومنها نريح قلبنا".



فؤش يغنى



جانب من الفيديو

وفى وقت سابق، حل النجم محمد فؤاد ضيفاً على الخليج 365 فى ندوة فنية تحدث فيها عن العديد من الأمور الفنية والشخصية وأطلق العديد من التصريحات القوية، حيث تحدث عن كواليس فيلم "إسماعيلية رايح جاى" وأهم المشاهد الكوميدية التي جمعته بالنجم محمد هنيدى وباقى أبطال العمل، وعن علاقته بعمرو دياب ورأيه فى أغانى المهرجانات وكشف بعض الأمور التى لا يعرفها الجمهور عنه.