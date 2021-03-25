شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تعلن وفاة عمتها جراء إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، وفاة عمتها، منذ قليل، متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونشرت ديانا كرزون على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام" ، قائلة: "لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى عمتي ام عصام اثر اصابتها بفيروس كورونا.. الله يرحمك".



ديانا كرزون على انستجرام

وخلال الشهر الحالي أيضا، أعلنت الفنانة ديانا كرزون، وفاة جدتها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مستعينة بالآية القرآنية، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنة ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وقالت ديانا كرزون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر اغا، وأشارت إلى تلقيها العزاء عن طريق الاتصال على الهاتف أو عبر النعى في مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه ومن جمهوره الذى حرص على تقديم التعازى لها".

وفى وقت سابق، طرحت الفنانة ديانا كرزون، أحدث أغنياتها " هو مين" ، على قناتها الرسمية على اليوتيوب، وظهرت في الفيديو كليب مع زوجها الإعلامي معاذ العمري وتضمن مشاهد رومانسية عديدة جمعت ديانا بزوجها من حفل الزفاف، إضافة إلى لقطات من شهر العسل ومناسبات جمعتهما، كما أعلنت عن حملها بطريقة مميزة في آخر الفيديو من خلال صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل، والأغنية "هو مين"، من كلمات عمر ساري، الحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى.