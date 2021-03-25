شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تتصدر تريند تويتر بسبب أغنيتها "الكعب العالي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب، أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

واستطاعت مايا من خلال هذه الأغنية أن تكون حديث مواقع التواصل الإجتماعى وتصدر هاشتاج "الكعب العالي" المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولا على تويتر في لبنان وحققت الاغنية بعد ساعات قليلة فقط من إصدارها حوالى نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وتفاعل معها جمهورها ومحبيها بشكل كبير.

ظهرت مايا دياب في كليب الأغنية بطريقة جديدة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين وبلوكات مختلفة وبطريقة غريبة تماشيا مع أجواء الأغنية الإيقاعية الراقصة.



مايا دياب تريند

وكانت مايا دياب قد احتفلت بعيد ميلادها الأربعين شهر نوفمبر الماضى فى حفل صغير مع ابنتها كاى، حيث إنها من مواليد يوم 10 نوفمبر عام 1980، وحينها، نشرت مايا فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهى ترقص وتغنى مع ابنتها الوحيدة، كما نشرت صور لها وهى ترتدى فستانا أسود ونظارة شمسية، معلقة عليها قائلا "مفاجأة كبيرة مع حبيتى كاى".