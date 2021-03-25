(أحلام شتوية) تجربة جديدة بأسلوب الـ "فيلي- مسرح" على الحديقة الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بـ البيت الفني للمسرح خلال أيام لتقديم تجربتها الجديدة "أحلام شتوية".

اقرأ أيضًا..

تعرف علي عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمهرجان القومي

يشار إلى أن "أحلام شتوية" مشروع مسرحي لـ ٦ عروض مسرحية على مدار شهر، يقدم

كل ١٠ أيام عرضين، باستخدام أسلوب "فيلي- مسرح ".

جدير بالذكر ان العروض الأولى ضمن المشروع هما عرضي "حقول القراميط" و "ملك الشتاء "، تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، من بطولة عمرو عادل ،

مادونا ، شيماء أبو بكر ، سيف، و فناني فرقة مسرح الشمس ، موسيقى و ألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد.

Tags ذات صلة

فرقة الشمس تحتفي بـ "٣ سنوات عروض احترافية" لذوي الاحتياجات الخاصة

ومن المقرر أن يشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم، فيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي ، من إخراج يوسف أبو زيد.