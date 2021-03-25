لليوم الثاني على التوالي.. برومو (نسل الأغراب) في صدارة يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدّر البرومو الدعائي للمسلسل الرمضاني المنتظر "نسل الأغراب"، قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك لليوم الثاني على التوالي من طرحه.

حصل البرومو على المركز الثاني، بأكثر من 890 ألف مشاهدة، إضاة إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع التوصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

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أحدث البرومو منذ طرحه، حالة من الجدل الواسعة بين متابعي موسم دراما رمضان لهذا

العام، حيث تصدّر عدد من محركات البحث المختلفة، وشغل منصات الحديث عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمن البرومو دوران صادمان لـ"أحمد السقا وأمير كرارة"، نظرا للمظهر الذي يخرج به السقا في المسلسل، إضافة إلى أمير كرارة الذي خرج عن بدلة "الضابط" تماماً، الذي استمر في تقديمه خلال السنوات الأخيرة الماضية من رمضان.

يشاركهم البطولة "مى عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وإنجى المقدم، ومحمد مهران".

يعتبر "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، بعد ظهورهما السينمائي من خلال فيلم "هروب اضطراري"، ويقدمان دور أشقاء من نفس الأب، ويدور بينهما عدد من المشاكل والصراعات.

ويشهد المسلسل الظهور الأخير للفنانة الراحلة أنعام الجربتلي، حيث ظهرت في البرومو الدعائي له، ولم تستكمل مشاهدها فيه، ليكون هو آخر محطاتها الفنية التي لن تشاهدها.

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