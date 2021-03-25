الليلة.. ندوة (قراءة في نماذج أشعار العامية) في طلعت حرب الثقافي

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء اليوم، الخميس، أمسية شعرية تحمل عنوان " قراءة في نماذج من أشعار

العامية"، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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تدير الأمسية الكاتبة سوسن رضوان، ويشارك فيها عدد

من الشعراء الشباب وذوي الهمم منهم أمل حجاج، عبير علام، محمد الفرماوي، ويتخلل الأمسية فقرات غنائية للمطربين هيثم عصام وفرح رفعت.

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