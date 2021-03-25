فنان سعودي يعلق على أزمة حلا الترك ومنى السابر: "والله حرام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الفنان السعودي، مهند الحمدي، على خط أزمة الفنانة الكويتية، منى السابر، وابنتها البحرينية، حلا الترك.

وعبّر الحمدي، عبر مقطع فيديو نشره على "سناب شات"، عن انزعاجه بسبب التعليقات المسيئة التي توجه إلى النجمة الشابة حلا الترك، مشيراً إلى أنه يتضامن معها.

وقال: "لا تعرضوا مشاكلكم على السوشيال ميديا بهذا العمق، وللأمانة أنا قريت منشور حلا الترك حول أنها لم ترفع القضية وهو مؤثر جدا وحرام للأمانة وكفاية"، مضيفا: "في ناس يتحملون، بس هالبنت صغيرة والله حرام. مشاكل أسرية انعرضت ويتنمرون عليها عدد كبير بشكل فظيع فأنا أحس أنه حرام".

وكان المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، تحدث في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.





وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم"، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن الـ21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوى القضائية".

وكشف المحامي أن والدة حلا كان لديها حكم بحضانة حلا وجميع الأبناء وكانوا مقيمين في منزل الجدة منذ عام 2017، إلى أن قررت الأم أن تخرج إلى منزل مستقل ورفض الأطفال الخروج معها، لكنها بقيت تستلم النفقات.