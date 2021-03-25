شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العشى يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "نسل الأغراب" لـ السقا و كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموزع الموسيقى محمد العشى إنه يواصل التحضيرات لوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل أحمد السقا وأمير كرارة الجديد "نسل الأغراب" من إخراج محمد سامى، موضحا أنه سعيد بالعمل فى الفيلم.

وأضاف العشى لـ"الخليج 365" أنه يتمنى أن تنال الموسيقى إعجاب الجمهور أثناء عرض المسلسل في رمضان المقبل لأنه يقدم موسيقى جديدة ومختلفة ومتنوعة.

وكانت آخرأعمال الموزع محمد العشى أغنية "نفس الشوق" للنجمة أنغام، من كلمات أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال،ولفتت أنغام الأنظار خلال الكليب بسبب تأثرها بكلمات الأغنية مما تسبب في نزول دموعها كما ظهرت أثناء سيرها أمام حائط معلق عليه عدة صور لفنانين رحلوا كان أبرزهم، الفنان محمود ياسين، الفنان عزت العلايلي، الفنانة رجاء الجداوى، الفنانة شويكار، المخرج وحيد حامد، الموسيقار عمار الشريعى، الفنانة ماجدة، الفنان أحمد زكى، وغيرهم.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.