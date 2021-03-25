أحمد السعدني يصدم جمهوره بشأن دراما رمضان 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري، أحمد صلاح السعدني، الخميس، خبرا سبب صدمة لجمهوره، يكشف فيه عن إصابته المفاجئة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف السعدني، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" انسحابه من السباق الرمضاني 2021".



وكتب السعدني: "المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني وعوضنا عليك يا رب التفاصيل لاحقا".





ووجه الفنان المصري الشكر لكل من اطمأن على صحته بعد إصابته بكورونا، قائلا: "بشكر كل الناس اللي اتطمنت عليا أحسن كتير الحمد لله".

يشار إلى أن السعدني أعلن منذ 3 أيام، عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، موضحا "أعراض برد شديد وتكسير في الجسم، والدكتور قال راحة وعزل كم يوم احتياطي دعواتكم".

يذكر أن أحمد السعدني يشارك في بطولة مسلسل "زي البيت الوقف" المقرر أن يعرض ضمن المائدة الرمضانية 2021، بطولة الفنانة زينة، ويشارك في بطولته مصطفى درويش، تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبدالحميد.

ويخضع السعدني للعزل المنزلي، وقد حرص علي طمأنة جمهوره ومحبيه بشكل يومي عبر السوشيال ميديا، ليفاجئ متابعيه بعد ذلك بخروجه من السباق الرمضاني، عقب حصوله على إجازة من التصوير للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا؛ إذ تأجلت مشاهده، وما زال تصوير المسلسل مستمرا حتى الآن.