تداول معلومة جديدة عن السندريلا وشقيقتها تصفها بالشائعة

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بعد مرور 20 عاماً على رحيل، لا تزال أخبار الفنانة الشهيرة سعاد حسني تتصدر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وعادت السندريلا الى الواجهة بعد تداول "سر" جديد يرتبط بوفاتها لكن الأخت غير الشقيقة نفت الأمر كليا.

فاضافة الى الكم الهائل من الألغاز التي حامت حول خبر وفاتها في بريطانيا والعثور على جثتها ملقاة من شرفة مسكنها، تحدثت معلومات عن اكتشاف أسرة الفنانة الراحلة لفقدانها شعرها أثناء الغسل. إلا أن الأخت غير الشقيقة جنجاه عبد المنعم سارعت الى نفي الخبر مؤكدة انه عاري من الصحة معلقة: "اللي قال الكلام ده وروّج له أحد الكُتاب، والكلام ده تخريف وكذب".

وأضافت: "الإشاعة دي طلعت زي إشاعات كتير قبل وصول جثمان سعاد لمصر، بهدف إخافتنا من تغسيل جثمانها، مضيفة: "سعاد شعرها كان طويل جداً واصل لنص ضهرها، وكان طبيعي مش مصبوغ حتى لونه كان أسود في أبيض، واكتشفنا في الغسل إن عندها كسر في الجمجمة، وحسبي الله ونعم الوكيل".