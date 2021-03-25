شكرا لقرائتكم خبر عن السينمات الأمريكية تبدأ فى الانتعاش ولكن ببطء ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت دور العرض السينمائي في الانتعاش بالولايات المتحدة الأمريكية ببطء، وهو ما يفرض علي استوديوهات هوليوود العودة لجدول عروض أفلامهم التي تأجلت بسبب فيروس كورونا، وحسب موقع variety فإن الاستديوهات ليست مستعدة حاليا لإطلاق أكبر الأفلام، حيث ذكر الموقع أن شركة ديزني قد أصلحت بشكل كبير قائمتها القادمة وعدلت خطط الإصدار لمجموعة من الأفلام وهي "Black Widow" و "Cruella" و" "Luca وعدد من الأفلام الاخري وذلك للاستفادة بحالة الرواج التي تشهدها السينمات خاصة مع بدء عودة الجمهور من جديد.

وأكد موقعvariety أن الفيلمين "Black Widow" و "Cruella" سيعرضان لأول مرة بالسينمات، وسيطرح "Cruella" كما هو مقرر في 28 مايو، بينما تم تأجيل فيلم "Black Widow" لمدة شهرين ليعرض في 9 يوليو بدلاً من 7 مايو.

ويعد هذا الفيلم أول أفلام النجمة العالمية سكارليت جوهانسون التي تقوم في الفيلم بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كل الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت جوهانسون التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.