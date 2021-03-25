وفاة المخرج أحمد فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، المخرج أحمد فوزي، وأعلن صديقه السيناريست محمد سلامة خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب: "لا إله إلا الله، صدمة على الصبح في وفاة صديق العمر الله يرحمك يا أحمد ويغفرلك، المخرج أحمد فوزي في ذمة الله".

وفي تصريح خاص لمصراوي، قال "سلامة": "الوفاة كانت طبيعية، فقد رحل إثر تعرضه لأزمة قلبية، وبالأمس كان يتحدث معي هاتفيا من مكتبه".

وتابع: "أحمد عشرة عمري، وصداقتنا تمتد لـ 25 عاما، بدأت عام 1996، وعملنا سويا في عدد من الكليبات والمسلسلات".

المخرج أحمد فوزي، قدم عددا من الأعمال أبرزها مسلسل "مش ألف ليلة وليلة"، "ناشط في حركة عيال"، "انكسار الصمت" وغيرها.