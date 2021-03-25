أحمد فهيم لمصراوي: أنتهي من تصوير دوري في "نسل الأغراب" قبل رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان أحمد فهيم، أنه إقترب من إنتهاء تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال "فهيم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سينتهي من تصوير جميع مشاهده بالعمل قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف، أنه يُقدم بالمسلسل شخصية مختلفة تماما عن الأعمال التي سبق أن شارك فيها، متمنيا أن ينال دوره بالعمل إعجاب ورضا الجمهور، خاصة أن الدور تطلب منه مجهودا كبيرا.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد فهيم، أحمد مالك، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.