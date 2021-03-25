شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد الفنان حسين الشريف أشهر ضابط فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الخميس، الفنان حسين الشريف بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 25 مارس عام 1956، ويعتبر حسين الشريف من أشهر الفنانين الذين قدموا شخصية الضابط سواء فى السينما أو التليفزيون، حيث قدم الدور فى عشرات الأفلام، وحصل حسين الشريف على درجة الليسانس فى كلية الحقوق.

وكانت بداية مسيرته الفنية فى فترة السبعينيات عام 1977، قدم أكثر من 200 عمل فنى بين السينما والتليفزيون، آخرها مسلسل "أهل الهوى" في عام 2013.



حسين الشريف

ومن أهم أفلامه العفاريت مع مديحة كامل، أقوى الرجال مع نور الشريف، ولعبة الانتقام مع بوسي، وفي التليفزيون قدم رأفت الهجان الجزء الأول، عفريت القرش، وكالة عطية كما قدم دور الضابط في عشرات الأفلام منها دور الضابط في فيلم "على باب الوزير" وهو إنتاج عام 1982 وإخراج محمد عبد العزيز، وشارك فى البطولة يسرا، أحمد راتب، توفيق الدقن، صفية العمرى، سعيد صالح، و "غريب في الميناء" و"بنات في ورطة" و"مجرم رغم أنفه"، ومسلسل "ضبط وإحضار".