فيديو| يسرا: "نفسي من زمان أشتغل مع خالد الصاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشادت الفنانة الكبيرة يسرا بالنجم خالد الصاوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام وسط البلد" على محطة راديو مصر، الذي يقدمه كريم كوجاك ونشرين عكاشة.

وقالت يسرا: "هو فنان كبير وجامد جدًا، أنا نفسي من زمان إني أشتغل مع خالد الصاوي، لأن خالد فنان كبير جدا، ولم نلتقي في عمارة يعقوبيان، ولكن كنا مع بعض في فيلم مهم جدا وكبير وسيناريست عظيم، وإشادة الناس بأداء خالد الصاوي، كانت عالمية مش محلية فقط".

وأوضحت يسرا: "خالد عنده ميزة، إنه بيتقمص الشخصية بشكل غير عادي.. لما روحت اتفرجت على فيلم الفيل الأزرق في السينما، وشُفت خالد الصاوي خُفت منه بجد واترعبت أوي".

واستكملت: "أنا ببقى ناجحة من الناس اللي حواليا اللي بتقدر الشغل بتاعي، وأنا كبيرة وقوية بيكم وبحبكم، وبتمنالك كل التوفيق في كل حاجة بتعملها، وبتمنالك الصحة والعافية يا حبيبي".

يذكر أن يسرا تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، رشدي الشامي، جميلة عوض، سينتيا خليفة، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.