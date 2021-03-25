شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح دور السينما الأمريكية بفيلم "Godzilla vs. Kong " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد مجموعة Cineworld Group افتتاح دور السينما الأمريكية Regal في 4 أبريل المقبل مع إصدار محدود لفيلم "Godzilla vs. Kong "وإصدار أوسع لفيلم" Mortal Kombat "اعتبارًا من أبريل 16 المقبل

ويتم إعادة فتح دور العرض بالمملكة المتحدة، ثاني أكبر سوق للمجموعة Cineworld Group ، في مايو المقبل، وفقًا لتوجيهات الحكومة هناك ومن المقرر إعادة فتح دور السينما الداخلية في المملكة المتحدة في 17 مايو .

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong بوسترين جديدين للعمل الذى سيعرض بدور العرض حول العالم بداية من 31 مارس الجارى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

وفيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج