شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون تشارك فى مهرجان Parklife Festival الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان Parklife Festival الموسيقى الشهير عن مشاركة النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون هذا العام ضمن فعالياته، وهو المهرجان الموسيقى الشهير الذى ينطلق فى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن أجبر فيروس كورونا إدارة المهرجان على إلغائه بالتزامن مع إلغاء كل الأحداث الفنية الضخمة خلال عام 2020.

وأشارت التقارير التى تداولتها عدد من المواقع الفنية ومنها موقع "أم إن أى" أن مغنى الراب الشهير Dave الذى يمتلك شعبية كبيرة حول العالم سيشارك أيضا بفعاليات المهرجان، وكذلك فريق Disclosure الموسيقى.

ميجان ذا ستاليون حصدت مؤخرا علي العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مغنية صاعدة بحفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2021 وهو واحد من أهم الأحداث الموسيقية التي ينتظرها الملايين من شتي أنحاء العالم في كل عام.

من جهة أخرى لاقت ميجان ذا ستاليون سلسلة طويلة من الانتقادات بسبب الاستعراض الذى قدمته مع نجمة الراب الشهيرة كاردى بى لأغنية " wap "، حيث جاءت الانتقادات أن الاستعراض يحمل الكثير من الإيحاءات التى لا تناسب حدث فنى ضخم و ومهم مثل الجرامى .

من جهة أخرى أعلنت ميجان ذا ستاليون مؤخرا عن إطلاق "Women On Top"، وهو صندوق جديد بقيمة مليون دولار لدعم النساء فى مجالات التعليم والأعمال بالإضافة إلى الأعمال الخيرية.