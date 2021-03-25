شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تتعاون مع الشاعر صلاح مندى فى الصحاب الزينة والحكاية فى كلمتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر صلاح مندى، عن تعاونه مع المطربة أمينة فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم" الصحاب الزينة"، من ألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقى زيزو فاروق، والثانية بعنوان" الحكاية في كلمتين"، من ألحان هانى فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس.

وأضاف مندى، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر طرح الأغنيتين خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف.

وطرحت أمينة مؤخراً أغنية "زى مانا" من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وقدمتها بشكل جديد عن أغانيها السابقة، وتقول كلمات الأغنية زى أنا ما فرقتش وياكم .. انتوا مش فارقين ويايا..وبقولكم انا مش هنساكم .. والطيبة هرميها ورايا..أيامكو صعبة معايا.. حسابكو جي تقيل..عارفين تعدوا ورايا.. واللي يسد يشيل..مابقتش باقي عليكم.. ولا ناوى حتي اسامحكم..والبركة فعلا فيكم .. الفاتحة بقي على روحكم..بنفس سلاحكوا هدبحكوا.. ومش هرحمكوا ولا ثانية..وسدوا قصادى انا راضي .. ويا انا بقي يا انتوا في الدنيا..أمنتكوا وانتوا ما عملتوش .. حساب للعشرة وغدرتم.

كما طرحت أمينة أيضاً مطلع العام الجارى أغنية "سوق الجدعنة"، والتى جمعتها بالمطرب محمود معتمد من كلمات وألحان وتوزيع اسلام مونتى، وظهرت فى الكليب بشكل جديد ومختلف مزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب، تدور قصة كليب عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.