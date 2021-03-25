هدير عبد الناصر تنشر صور من كواليس "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة هدير عبد الناصر صورتين، من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هدير في الصور مرتدية "عباءة وحجاب"، في كواليس العمل، وعلقت : " باره".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

وحققت هدير عبد الناصر نجاحًا كبيرًا في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة أحمد زاهر، شارك في البطولة محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي