شكرا لقرائتكم خبر عن جاك وايتهول يقدم حفل Brit Awards للعام الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نجم الكوميديا الإنجليزى جاك وايتهول شعبية كبيرة حول العالم تجعله مناسب دائما لتقديم أهم وأكبر الحفلات والمهرجانات.

وأعلن القائمون على حفل توزيع جوائز Brit Awards لعام 2021 اختيارهم للنجم العالمى جاك وايتهول للعام الرابع على التوالى، وذلك لتقديم الحفل المقرر إقامته فى مايو المقبل بعد أن أجبر فيروس كورونا هذا الحدث الفنى الضخم على تغيير موعده التقليدى فى منتصف شهر فبراير.





وقال النجم جاك وايتهول لصحيفة The Sun "إنه لشرف كبير حقا أن أقوم بذلك لكن هذا العام يبدو أكثر تميزا من أى وقت مضى.. يمكن أن يكون هذا العام حدث مهم حق، حيث يمثل لحظة عودتنا من جديد نحو الموسيقى و الحفلات الحية ، والتى افتقدناها جميعا.. أعتقد أن الجميع كان يشعر بحالة من اليائس من أن يعودوا من جديد لهذه الأجواء .. وقد تعاملنا جميعا بشكل جيد للغاية لنصل من جديد إلى هذا المكان ".

يذكر أن جاك وايتهول بدأ مسيرته الفنية عام 1993 واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا بفضل موهبته المميزة، ومن أبرز الاعمال التليفزيونية التى شارك بها " Fresh Meat " و " Decline and Fall " و " Urban Myths " و " Good Omens " ، وغيرها.