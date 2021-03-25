شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر ينضم لأسرة "أحسن أب" مع على ربيع ويصور مشاهده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان حسام داغر إلى أسرة مسلسل "أحسن أب" للنجم على ربيع والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يبدأ "داغر" تصوير أول مشاهده في العمل، اليوم الخميس حسبما أكد لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أنه يجسد دورا كوميديا جديدا عليه، لافتاً إلى أنه سيظهر في شخصية أب للمرة الأولى فى حياته.



حسام داغر

مسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، ويعرض في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل.

واحتفل حسام داغر مؤخرا بتوقيع كتابه الذي يحمل اسم "استوديو الممثلين" بحضور المخرج إبراهيم فخر والفنانين إسلام ابراهيم وتوني ماهر ومدحت تيخة وسامية طرابلسى، حيث أعد وكتبه خلال 3 سنوات، يتناول الكتاب أهم مدارس فن الممثل والتمثيل، وتقنيات الأداء، وتحديدا عن مدرسة ستانفورد ميزنر التي تعلم منها "داغر" شخصيا وعن مارتن بارنر.



الفنان حسام داغر

وشارك حسام داغر مؤخراً فى عرض الموسم الأول من مسرحية "صباحية مباركة" مع على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني وإخراج أشرف عبد الباقى.