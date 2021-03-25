شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت ووالدتها تتبرعان بـ50 ألف دولار لأسرة تضررت من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت النجمة العالمية تايلور سويفت مساعدة أسرة تضررت من جائحة كورونا، حيث تبرعت سويفت بـ 50 ألف دولار أمريكي لامرأة فقدت زوجها بسبب فيروس كورونا، وهو الخبر الذي تصدر عدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها " ام ان أي " .

تبرعت تايلور سويفت ووالدتها " أندريا " بالمبلغ الإجمالي لسيدة تدعي " فيكي " وهي أم لخمس بنا من تينيسي توفي زوجها " ثيودس راي كوارليس " بفيروس كورونا قبل الكريسماس العام الماضي .

من جهة أخري استطاعت تايلور سويفت أن تخطف الأنظار مؤخرا خلال حضورها حفل توزيع جوائز الجرامي لعام 2021، والذي ضم عددا كبيرا من أهم و أشهر نجوم الغناء وصناع الموسيقي في العالم ، حيث اختارت تايلور سوفت أن تظهر على السجادة الحمراء مرتدية فستان قصير "floral" وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Oscar de la Renta" والذى وصل سعره إلى 9294 جنيها إسترلينيا، فى حين اختارت حذاءها من مجموعة تصميمات دار أزياء "Christian Louboutin"، أما مجوهرات تايلور سويفت فكانت من "Cathy Waterman".

وقد أثارت تايلور سويفت ضجة كبيرة خلال هذا الحفل بعد ظهورها وهى تتبادل أطراف الحديث مع النجم العالمى هارى ستايل الذى كانت تجمعهما قصة حب قوية عام 2012 وهو ما جعل البعض يتكهن بتجديد هذه القصة خلال الفترة المقبلة .