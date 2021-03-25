شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان محمود ياسين بعد 5 أشهر من رحليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عن وفاة عمته آمال ياسين، شقيقة الفنان محمود ياسين، حيث كتب على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتى آمال ياسين .. أسألكم الدعاء".



عمرو محمود ياسين يعلن وفاة عمته

كما كتبت رانيا محمود ياسين أيضاً على حسابها بموقع فيس بوك ناعية عمتها: "البقاء لله في عمتي الغاليه الحاجة آمال ياسين إنا لله وإنا لله راجعون خالص عزائي للأسرة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".



رانيا محمود ياسين تنعى عمتها

وتوفيت آمال ياسين شقيقة محمود ياسين، بعدما رحل الفنان الكبير بـ5 أشهر، حيث توفى يوم 10 أكتوبر الماضي عن عمر يناهز 79 عاماً.

وفى سياق آخر ينشغل عمرو محمود ياسين بكتابة مسلسل "اللى ملوش كبير" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.