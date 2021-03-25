شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيا وايلد وحيدة وبكامل أناقتها فى شوارع لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى النجمة العالمية أوليفيا وايلد لقضاء وقت ممتع ومميز بمفردها خلال هذه الفترة، حيث التقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لأوليفيا وايلد البالغة من العمر 37 عاما خلال تجولها فى أحد شوارع لندن وحيدة بينما كانت تشرب قهوتها.

ظهرت أوليفيا وايلد فى كامل أناقتها، حيث اختارت أن ترتدى بنطلون رياضيا باللون الأسود و"بلوزة" ذات اللون الأبيض وحذاء رياضى بنفس اللون، بينما اختارت وايلد معطفها من الصوف بإحدى درجات اللون الرمادى من تصميم دار أزياء Saint Laurent ووصل سعره إلى 3990 جنيها إسترلينيا.

وايلد

بينما خطفت أوليفيا وايلد الأذهان بتصميم حقيبتها ذات اللون الأسود والتى تحمل تطريز لأول حرفين من أسمها "O W".

أوليفيا

تأتى نزهة أوليفيا وايلد بعد أسبوع من حصول صديقها النجم العالمى هارى ستايل على أول جائزة "جرامى" له، وكان هارى قادر على إحداث ضجة كبيرة خلال الحفل الضخم الذى تابعه الملايين من شتى أنحاء العالم و ذلك بعد أن التقى النجمة العالمية تايلور سويفت وظل يتبادل معها أطراف الحديث ومن المعروف أن هارى وتايلور كانت تجمعهما قصة حب قوية عام 2012 وظهورهما الأخير معا جعل التكهنات فى الانتشار حول عودة قصة حبهما من جديد.