محمود فارس أحسن ممثل ثاني في المهرجان القومي للسينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حاز الفنان الشاب محمود فارس، على جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم "بين بحرين" من المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 23.

وحصل فيلم "بين بحرين" على 6 جوائز بالمهرجان، هي جائزة أفضل ممثل دور ثاني (محمود فارس)، أفضل مخرج (أنس طلبة)، أفضل سيناريو (أماني التونسي وكريم الدليل)، أفضل ممثلة دور ثاني (عارفة عبدالرسول)، أفضل إنتاج أولي وأفضل مونتاج (يامن زكريا).

وشهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ 23 للمهرجان بمسرح الجمهورية، والتي جاءت تحت عنوان "نسيم الروح" .