بعد 5 أشهر على رحيله.. وفاة شقيقة الفنان محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الكاتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة عمته آمال ياسين.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى عمتي آمال ياسين، أسألكم الدعاء".

وانهالت التعليقات على "منشور" عمرو ياسين، وقدم عدد من نجوم الفن التعازي عبر التعليقات، أبرزهم مفيد عاشور، فادي خفاجة، حنان مطاوع، عزوز عادل، أيمن بهجت قمر، وائل عبدالعزيز، أحمد صادق، إيناس عز الدين.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عالمنا أكتوبر الماضي، بعد مسيرة فنية حافلة، إذ يعتبر واحدا من أشهر النجوم في تاريخ الفن المصري.

ومن أبرز أعماله "الخيط الرفيع"، "نحن لا نزرع الشوك"، "أنف و3 عيون"، "أغنية على الممر"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أفواه وأرانب"، "الصعود إلى الهاوية"، "الباطنية"، وغيرها من الأعمال.