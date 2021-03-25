صورة| طرح البوستر الرسمي لمسلسل "فارس بلا جواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل " فارس بلا جواز"، البوستر الرسمي للعمل، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت المنتجة رانيا الجيد، البوستر عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وعلقت: "البوستر الرسمي، مسلسل فارس بلا جواز.. رمضان 2021 إن شاء الله".

وظهر الفنان مصطفى قمر على البوستر الرسمي وهو داخل سيارة زفافه ويحاول الهروب منها.

مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز وشيري عادل وسليمان عيد ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، أحمد التهامي، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.