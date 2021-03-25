إليسا بـ"الفرو" وياسمين صبري أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية من "الفرو"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني صورة له رفقة "كلبه"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيه.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية قصيرة، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة له وهو يحمل "نمر" صغير، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ثقة في الله نجاح.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد متابعيها بصورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل عفوي دون مكياج.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "الجيم"، خلال ممارستها الرياضة.

راندا رياض

نشرت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.