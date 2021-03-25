"دينا الشربيني تحمل مصطفى خاطر".. طرح بوستر جديد لـ"ثانية واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "ثانية واحدة" بوستر جديد للعمل المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المبارك.

ونشر الفنان مصطفى خاطر، البوستر عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيلم ثانية واحدة.. قريبًا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

وظهرت الفنانة دينا الشربيني على البوستر الجديد، وهي تحمل الفنان مصطفى خاطر .

على جانب آخر، طرحت الجهة المنتجة للفيلم في وقت سابق، الإعلان الرسمي للعمل، وظهر خلاله تعرض مصطفى خاطر لحادث يفقده عقله، بينما تعمل دينا الشربيني كمديرة إقليمية لأكبر محرك بحث في العالم.

فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، سوسن بدر، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفى أبو سريع، حمادة صميدة، قصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.